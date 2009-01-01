10:41

Информация об избиении Ивана Непомнящих, осужденного по «болотному делу», не соответствует действительности. Об этом сообщили в управлении ФСИН России по Ярославской области.

«Двадцать первого апреля в исправительном учреждении проходил плановый обыск, на котором присутствовал представитель прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Во время обыска осужденный Непомнящих отказался выполнять законные требования представителя администрации учреждения, в связи с чем к нему был применен загиб руки за спину, специальные средства к осужденному не применялись», – отметили в ведомстве.

В управлении ФСИН пояснили, что за нарушение правил внутреннего распорядка Непомнящих поместили в ШИЗО. При этом осужденного осмотрел медик и не обнаружил телесных повреждений.

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О том, что Непомнящих избили в колонии, 24 апреля сообщила адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. Она рассказала, что у него «множественные гематомы и синяки», кроме того, вместе с Непомнящих сотрудники спецназа ФСИН избили еще двоих заключенных.

Ивана Непомнящих признали виновным по статьям 212 УК РФ (массовые беспорядки) и 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) по делу об акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Его приговорили к двум с половиной годам колонии.