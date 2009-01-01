После митингов 26 марта, когда только в Москве полиция задержала и доставила в ОВД около 70 несовершеннолетних, в школах и институтах по всей стране начали проводить воспитательные беседы с молодежью. Но в России есть регион, где политинформация официально вернулась в школы еще в 2014 году, – это Ульяновская область. Republic решил изучить ее опыт, чтобы понять, как выглядит современная политинформация, какие еще советские традиции возрождаются в школах и будет ли опыт Ульяновской области распространен на всю страну.

Воспитательная функция

Каждая пятница в сельской Усть-Уренской средней школе в Ульяновской области начинается с политинформации: 15 минут до начала уроков классные руководители обсуждают с учениками политические события мира, страны и региона. Цель занятий, которые проходят с 1-го по 11-й класс, – помочь ученикам сориентироваться в политической картине страны и мира и воспитать патриотов России.

Итоги этой работы будут видны после выборов (в них можно принимать участие с 18 лет. – Republic), говорит директор школы Людмила Павлова: «Результатом станет политическая позиция ученика. Хотя у нас нет таких, кто не поддерживает “Единую Россию”. Есть взрослые, которые всегда чем-то недовольны. Но в школе таких детей нет». Единственная проблема – после окончания школы многие выпускники уезжают из родного села.