На блогера Илью Варламова напали в Ставрополе и облили зеленкой. Об этом сам Варламов рассказал в твиттере.
По его словам, нападение произошло в аэропорту. «На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили», – написал Варламов.
https://twitter.com/varlamov/status/857144891914293248
Заметка дополняется.
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