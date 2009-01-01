11:12

На блогера Илью Варламова напали в Ставрополе и облили зеленкой. Об этом сам Варламов рассказал в твиттере.

По его словам, нападение произошло в аэропорту. «На глазах у полиции облили зеленкой, пару раз ударили», – написал Варламов.

https://twitter.com/varlamov/status/857144891914293248

Заметка дополняется.