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За 15 минут после начала продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения «ВТБ 24» получил 70 заявок на реализацию «народных облигаций». Об этом RNS рассказал глава инвестиционного департамента банка Сергей Лукьянов.

«Суммы разные. Есть две заявки по 30 тысяч рублей, есть по 15 млн рублей. Чтобы купить, нужно подать заявку. Дальше ты идешь домой, и заявка исполняется без твоего присутствия», – пояснил он.

Кроме «ВТБ 24», с 26 апреля «народные облигации» начал также продавать Сбербанк. В пресс-службе Сбербанка сообщили «Прайму», что за первый час продажи ОФЗ для населения получили около 120 заявок. При этом в банке уточняли, что работают с «народными облигациями» пока только в Москве.

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Общий объем выпуска «народных облигаций» Минфина составит 15 млрд рублей. Срок погашения ценных бумаг – три года. Ставка шести полугодовых купонов облигаций находится на уровне от 7,5% до 10,5% годовых. О возможных вложениях личных средств в эти ОФЗ заявляли министр финансов Антон Силуанов и президент Сбербанка Герман Греф.