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Все москвичи, живущие в домах, попадающих в программу реновации, получат новое жилье в своем нынешнем районе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с жителями 26 апреля, передает «Интерфакс».

«Мы видим, что сможем обеспечить 100% всех тех, кто пожелает остаться в районе, где они проживают. Это очень важно: люди привыкли к детскому саду, поликлинике, школе, соседям», – подчеркнул он.

Собянин добавил, что если кто-то из жителей при сносе дома захочет переехать в другой район, власти города пойдут ему навстречу. Он указал, что «не менее половины, а то и больше» новых домов, куда переселят население сносимого жилья, будут монолитными.

По словам мэра, также при реновации домов не планируется переселять москвичей во временные квартиры. «Два переезда – это один пожар. История не очень хорошая», – отметил он.

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Кроме того, Собянин заявил, что сносить станут не все пятиэтажные дома в городе. «Часть кирпичных домов, сталинок, находятся в нормальном состоянии, с хорошим фундаментом, хорошими стенами. Их никто сносить не собирается», – пояснил он.

Мэр объявил, что голосование по программе реновации начнется 15 мая, сообщает ТАСС. Первые переезды пройдут осенью текущего года.

26 апреля в Мосгордуме утвердили увеличение расходов столичного бюджета на 96,5 млрд рублей в 2017 году. Эти средства пойдут на подготовительные мероприятия по программе реновации. Она предусматривает снос около восьми тысяч домов и переселение примерно 1,6 млн человек.

Законопроект о реновации московского жилищного фонда внесли в Госдуму 10 марта. Депутаты на заседании 20 апреля одобрили проект в первом чтении.