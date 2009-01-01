12:07

Резкое снижение рейтинга премьер-министра Дмитрия Медведева может быть связано с тем, что работа правительства «сложна». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Работа правительства сложна, правительство несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место. Это вполне допустимо», – отметил он.

По словам Пескова, Кремлю потребуется время, чтобы проанализировать данные опроса «Левада-центра». Администрация президента внимательно относится к социологии, «но с известными допусками», пояснил пресс-секретарь.

Согласно данным опроса, 45% респондентов в той или иной степени выступают за отставку Медведева. Полностью доверяют премьер-министру лишь 3% россиян, тогда как год назад этот показатель составлял 14%. Совершенно не доверяют главе правительства 19% (этот показатель вырос на пять процентных пунктов).

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Социолог «Левада-центра» связал снижение рейтинга с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о «тайной империи» Медведева. По данным фонда, премьер-министр владеет яхтами, особняками и виноградниками в России и за границей, которые он якобы приобрел на «взятки олигархов и кредиты госбанков».

После публикации расследования почти в ста городах России прошли протестные митинги. Это привело к росту рейтинга основателя ФБК Алексея Навального до 10%. Митинги поддержали 38% россиян.

Медведев прокомментировал расследование спустя месяц после его публикации. Он назвал его «чушью и бумажками». По мнению премьер-министра, его спонсируют «частные инвесторы», которые хотят «вытащить людей на улицы» и «преследуют свои шкурные интересы».