Мосгорсуд разрешил бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву двухчасовые ежедневные прогулки. Об этом сообщает корреспондент Republic из зала суда.
Защита Улюкаева просила по две прогулки в день: с 7 до 9 часов и с 18 до 20 часов. Судья Наталья Борисова согласилась лишь на утренние часы.
Адвокаты Улюкаева также заявили, что бывшему министру нужна госпитализация, передает РИА Новости. Защитники указали, что он страдает хроническими заболеваниями и нуждается в уточнении диагноза и подборе лечения.
Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября 2016 года. Его обвинили в вымогательстве $2 млн у «Роснефти» за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти». Сразу после задержания президент РФ Владимир Путин отправил Улюкаева в отставку с поста министра экономического развития с формулировкой «за утрату доверия».
До 15 июля 2017 года Улюкаев будет находиться под домашним арестом; 12 апреля, когда продлялся срок ареста, суд разрешил Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр.
Правила для участия в обсуждении.
Мы просим вас быть вежливыми и уважать чужую точку зрения. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, призывы к противоправным действиями или ссылки на ресурсы, содержащие такие призывы, рекламные сообщения.