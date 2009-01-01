Блогер Илья Варламов выложил фотографии молодых людей, напавших на него в Ставрополе.
https://twitter.com/varlamov/status/857162285592305664
На Варламова напали на выходе из аэропорта. По его словам, около 10 молодых людей подошли к нему, несколько раз ударили, забросали тортом, мукой, облили зеленкой и йодом. Полиция наблюдала за инцидентом со стороны, утверждал блогер.
Как уточнил Варламов, нападавшие кричали: «Вали в свою Америку».
https://www.youtube.com/watch?v=TIrwFLmtkow
Сам блогер пояснил, что с ним все в порядке, «жалко только любимую футболку и технику». Он решил поехать в полицию и написать заявление.
В этот же день на ставропольском штабе Навального написали «Предатели, вон из города».
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