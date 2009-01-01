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Президент России Владимир Путин готов давать комментарии относительно курса рубля, но не публично. Об этом 26 апреля рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Прайм».

Накануне Путин на встрече с бизнесменами Ярославской области отказался перед камерами подробно прокомментировать, какие меры принимают власти, чтобы повлиять на рублевый курс. Президент отметил, что «боится сказать лишнее слово, чтобы не навредить», но отметил, что в правительстве понимают беспокойство экспортеров из-за крепкой национальной валюты.

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В начале текущего года в правительстве пообещали «страховать» курс рубля от «чрезмерного укрепления», чтобы поддержать отечественных экспортеров. Первый вице-премьер Игорь Шувалов тогда же указал, что такая политика не будет «длиться до бесконечности».

В марте министр финансов Антон Силуанов говорил, что российская валюта переукреплена на 10–12%. Тогда курс доллара на Московской бирже составлял чуть больше 57 рублей. 26 апреля в середине торгов курс доллара достигал 56,45 рубля.