В Бурятии упал истребитель МиГ-31, оба летчика катапультировались. ОБ этом сообщает Минобороны, передает «Интерфакс».
«26 апреля в 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», – сообщили в Минобороны.
Жизни летчиков ничто не угрожает, добавили в военном ведомстве. Отмечается, что истребитель упал в безлюдном месте.
В марте 2016 года в Красноярском крае экстренно приземлился другой МиГ-31. Это произошло из-за того, что у самолета сработал датчик отказа левого двигателя. В январе того же года МиГ-31 разбился под Красноярском, оба летчика успели катапультироваться.
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