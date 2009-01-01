12:47

В Бурятии упал истребитель МиГ-31, оба летчика катапультировались. ОБ этом сообщает Минобороны, передает «Интерфакс».

«26 апреля в 12:05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона Телемба (Республика Бурятия) потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», – сообщили в Минобороны.

@widget type=post-embed id=53785

Жизни летчиков ничто не угрожает, добавили в военном ведомстве. Отмечается, что истребитель упал в безлюдном месте.

В марте 2016 года в Красноярском крае экстренно приземлился другой МиГ-31. Это произошло из-за того, что у самолета сработал датчик отказа левого двигателя. В январе того же года МиГ-31 разбился под Красноярском, оба летчика успели катапультироваться.