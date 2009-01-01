13:19

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не придает значения данным опросов, которые политически ангажированы. Об этом 26 апреля заявила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, передает «Интерфакс».

«Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных “Левада-центром” по вполне определенному политическому заказу», – сказала она.

Согласно опубликованным ранее 26 апреля данным «Левада-центра», в той или иной степени поддерживают отставку Медведева 45% россиян. При этом «полностью доверяют» ему только 3% респондентов (год назад – 14%), а 19% премьер-министру «совершенно не доверяют» (год назад – также 14%).

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что снижение рейтинга Медведева может объясняться тем, что работа правительства «сложна». Песков добавил, что в Администрации президента внимательно относятся к социологии, «но с известными допусками».

Доверие россиян к Медведеву снизилось после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Как утверждается в отчете, премьер-министру тайно принадлежат активы на 70 млрд рублей, среди которых яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом. По данным ФБК, эти активы Медведев приобрел на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

Спустя месяц после публикации Медведев назвал расследование ФБК «чушью и бумажками», а также отметил, что появление публикации «спонсировали частные инвесторы», которые призвали людей выйти на митинги, преследуя свои «шкурные интересы». Тимакова до этого заявляла, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».