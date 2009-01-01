14:06

СК возбудил уголовное дело о хищении 25 млрд рублей из Пробизнесбанка бывшим руководством финансовой организации. Об этом сообщает «Прайм».

В хищении подозревают бывшего президента банка Сергея Леонтьева и председателя правления Александра Железняка. Они, по версии следствия, создали преступную группу, в которую, помимо прочих, входил начальника департамента корпоративных финансов банка Николай Алексеев.

Алексеев признал свою вину и дал показания против других участников группы, а также помог найти имущество Леонтьева и Железняка. Прокуратура попросила рассмотреть его дело в особом порядке.

Это уже второе дело против руководства Пробизнесбанка. Ранее СК завершил расследование против вице-президента финансовой организации Вячеслава Казанцева, заместителя председателя правления Александра Ломова, Николая Алексеева и еще семи фигурантов. На них завели дело по части 3 и 5 статьи 33 и по части 4 статьи 160 УК РФ (организация растраты и пособничество в этом). Сумму ущерба оценили в 2,5 млрд рублей.

Фигурантов дела о растрате в Пробизнесбанке арестовали в феврале 2016 года. Алексеев и Железняк, по данным представителей банка, скрываются в США. В феврале Басманный суд Москвы заочно их арестовал.

ЦБ лишил Пробизнесбанк лицензии в августе 2015 года. Регулятор отметил, что банк нарушил федеральные законы и нормативные акты Банка России.