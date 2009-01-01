14:15

Закон о реновации московского жилья не будет подписан, если он нарушит права граждан. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с правительством 26 апреля, передает ТАСС.

«Все предложения должны быть реализованы на основе добровольного согласия граждан на предлагаемые условия, ничего не может быть навязано силой и права граждан должны быть полностью соблюдены», – подчеркнул глава государства.

Путин попросил, чтобы закон был проработан «как следует», «в диалоге с общественностью». Он также призвал обратить внимание на соблюдение гражданских прав, прежде всего, права на собственность.

Заметка дополняется.