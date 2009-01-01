Зарубежным интернет-кинотеатрам скоро станет труднее работать в России. Госдума приняла закон, ограничивающий их работу, а в среду его одобрил Совет федерации. Осталось дождаться только подписи президента. Теперь Netflix, Amazon, сервисы Google и Apple должны будут получить разрешение правительственной комиссии для работы в России. Первоначально законопроект предусматривал ограничение иностранного капитала на уровне 20% – как в законе о СМИ. В итоге российским онлайн-кинотеатрам удалось договориться о том, что их выведут из-под действия закона.

Одновременно Министерство культуры под флагом борьбы с пиратством ввело для онлайн-кинотеатров еще одну обязанность – получать прокатные удостоверения для каждого фильма, который они показывают.

Мы поговорили с основателем и гендиректором крупнейшего российского онлайн-кинотеатра Ivi.ru Олегом Тумановым о том, заметят ли пользователи изменения, и как нововведения могут сказаться на рынке.

– Пострадают ли от нового закона пользователи? И как на них это скажется?

– Вы как средний российский пользователь, от принятия этого закона не увидите разницы с тем, что у вас есть сегодня. Если бы вы пользовались западными сервисами, то в ближайшее время возникло бы неудобство. Есть риск, что иностранные сервисы, например, Netflix и Amazon, отключат.