14:51

Тверской суд Москвы оштрафовал активиста Ильдара Дадина на 15 тысяч рублей за нарушение правил пикетирования. Об этом сообщает «Интерфакс».

Дадина задержали 2 апреля во время проведения одиночного пикета у здания ГУВД Москвы (Петровка, 38). Изначально протокол составили по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения массовых акций), затем изменили на статью 19.3 КоАП (неповиновение полиции). Позднее адвокат сообщил, что суд рассмотрит дело по статье о нарушении на митингах.

Вместе с Дадиным полиция задержала Сергея Ожича, Юлию Успенскую и Веру Макарову. Там же полиция задержала активистов Евгения Мищенко и Наталью Нетишинскую.

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2 апреля в Москве прошла несогласованная с властями акция, в результате, по данным полиции, был задержан 31 человек. Источники «Интерфакса» сообщали о 40 задержанных. Кто выступил организатором мероприятия – неизвестно.

За два дня до этого СК возбудил уголовное дело о призыве к массовым беспорядкам. 6 апреля по делу задержали преподавателя математики Дмитрия Богатова. На следующий день его отпустили под подписку о невыезде, однако затем Богатову предъявили новое обвинение – по статье о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). 10 апреля преподавателя арестовали.

Ильдар Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В 2015 году его осудили на три года, позже срок снизили до двух с половиной лет. 22 февраля Верховный суд (ВС) отменил ему приговор, активист вышел на свободу спустя четыре дня. В апреле он получил письмо с извинениями от алтайской колонии. Позднее Дадин потребовал компенсацию в 5 млн рублей за незаконное уголовное преследование.