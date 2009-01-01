15:47

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предпринял шаги по развалу властного «триумвирата», который управлял республикой с конца 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники, близкие к правительству Узбекистана.

По данным агентства, Мирзиеев усилил свое влияние и постепенно оттеснил от принятия решений премьер-министра Рустама Азимова, одного из участников «триумвирата». В частности, Мирзиеев решил лично курировать процесс реформ в экономике и для этого собрал собственную команду, в то время как Азимову поручена реализация «менее престижной» программы по обеспечению сельских жителей цыплятами и саженцами лимонов.

В результате президент Узбекистана теперь фактически делит власть с главой Службы национальной безопасности Рустамом Иноятовым. Однако и между ними нарастает напряженность, отметили собеседники Reuters: так, в марте стало известно, что Иноятов выступил против экономических реформ Мирзиеева и возвращения в республику Европейского банка реконструкции и развития.

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