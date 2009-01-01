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Бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что в России «очень сложно» вести бизнес честно и прозрачно. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Выживают те бизнесы, у которых достаточно высокая норма доходности. Коррупции со стороны контрольных органов стало меньше, это вам каждый бизнесмен скажет. Но на уровне административного гнета это не отразилось», – заявил он.

Титов отметил, что власти не могут преодолеть недоверие к бизнесу. По его мнению, перед правоохранительными органами ставится задача «отслеживать все до мелочей», потому что к предпринимателям относятся как к «потенциальным жуликам».

«Но вообще продолжает царить принцип “если вы не находитесь в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наша недоработка”», – заключил он.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) призвала своих инспекторов прекратить дополнительно начислять налоги за формальные нарушения, а проверять реальность и законность инспектируемых операций.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин ужесточил уголовное наказание за незаконное преследование предпринимателей.