16:54

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова отказалась извиняться перед «Левада-центром». Как заявила Тимакова телеканалу «Дождь», она «не хотела бы вступать в заочную полемику с руководством “Левады”».

Ранее 26 апреля Тимакова назвала опрос «Левада-центра», который показал резкое снижение рейтинга Медведева, «политическим заказом». Она отметила, что глава правительства не обращает внимание на подобные опросы.

В ответ руководитель организации Лев Гудков заявил, что опрос был проведен по инициативе сотрудников «Левады» и за их счет, а также потребовал извинений от Тимаковой. Он назвал комментарий пресс-секретаря Медведева «неумной реакцией».

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Результаты опроса «Левада-центра» стали известны утром 26 апреля. По данным организации, за отставку Медведева в той или иной степени выступают 45% россиян. При этом доверие респондентов к премьер-министру за последние 12 месяцев резко сократилось: если в мае 2016 года ему «полностью доверяли» 14% жителей РФ, то в апреле 2017 года – только 3%.

Отношение россиян к Медведеву резко ухудшилось после публикации расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В ФБК рассказали о «тайной империи» Медведева, которую тот создал на «взятки олигархов и кредиты госбанков» при помощи «преступной схемы», основанной на некоммерческих фондах.

Тимакова сразу после публикации доклада ФБК заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа». Сам Медведев спустя месяц назвал расследование ФБК «чушью и бумажками».