17:35

В Ставрополе второй раз за день напали на блогера Илью Варламова. Об этом сообщил Филипп Киреев, сотрудничающий с блогером.

https://twitter.com/mynameisphilipp/status/857240915798306816

«Сейчас за нами едет белая “Приора”, номер В 091 МЕ 126», – написал Варламов из автомобиля.

https://twitter.com/varlamov/status/857242295057436673

Блогер уточнил, что одного нападавшего опознали как депутата городской думы Ставрополя Сергея Медведева.

Возможно, Варламов имеет в виду представителей паблика «ЖК “Перспективный” Ставрополь». Днем блогер выложил в твиттере скриншот записи паблика, где говорилось, что «гости, которые оскверняют наш город, нам не нужны». Позднее запись в ставропольском паблике была удалена.

«Я приехал в микрорайон Перспективный, взял квадрокоптер, хотел поснимать. Не успел подняться, увидел там охранники начали бегать, какие-то люди, кому-то звонить. В общем, увидели меня и началось. Позже подъехали несколько машин, явно начали следить. Затем мы ушли в другое место. Через какое-то время подошли взрослые мужчины, в кожаных куртках, телефоны дорогие, ну то есть такого бандитского вида. Начали говорить – что мы тут снимаем, зачем мы сюда приехали, уезжайте из города, не надо тут ничего снимать и так далее. Какое-то время мы с ними пререкались, затем сразу подбежали гопники, которые были у аэропорта, начали кидать мукой, опять облили зеленкой, начали бить ногам, пытались разбить технику. Мы сели в машину, они за нами поехали и начали нас таранить. Сейчас вот пытаемся от них уехать», – описал ситуацию Варламов.

Позднее он сообщил, что ему разбили машину, а также что среди нападавших был начальник управляющей компании «ЮгСтройИнвест» – застройщика ЖК «Перспективный».

https://www.youtube.com/watch?v=Czh_3VbfExU&feature=youtu.be

Ранее 26 апреля на Варламова напали около десятка молодых людей в аэропорту Ставрополя. Его облили зеленкой и йодом, закидали мукой и тортами. По словам блогера, нападавшие кричали: «Вали в свою Америку».

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Варламов еще после первого нападения решил обратиться в полицию. Позднее сообщалось, что управление МВД по Ставрополью начало проверку в связи с нападениями на блогера, но задержанных пока нет.