Отставку премьер-министра Дмитрия Медведева сейчас поддержали бы 45% россиян, свидетельствует результаты свежего опроса «Левада-центра»: 18% опрошенных высказались «определенно за» отставку премьера и еще 27% «скорее за». «Против» и «скорее против» – 33%. Опрос вызвал скандал: пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова назвала его «политическим заказом», за что директор «Левада-центра» Лев Гудков потребовал извинений, но так их и не получил.

Причина повышенного внимания к этим цифрам понятна. На фоне традиционно высокого рейтинга Владимира Путина новость о том, что почти половина избирателей хотят отставки его правой руки означает одно из двух: либо это ошибка, либо репутация второго лица государства подорвана так сильно, что от него отвернулось даже лояльное власти большинство. Могут ли результаты опроса оказаться политическим заказом, как предполагает Тимакова? Или они адекватны нынешнему отношению россиян к премьер-министру? Проверим правдоподобность результата опроса с помощью других опросных данных трех крупнейших социологических служб: Фонда общественное мнение (ФОМа), ВЦИОМа и самого «Левада-центра».