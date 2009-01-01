В конце марта мы узнали, что молодым людям небезразлична политика. Всерьез ли молодежь присоединилась к протестному движению, и каковы будут в дальнейшем формы участия поколения Z в политике? Republic продолжает публикацию фрагментов из посвященной этим вопросам публичной дискуссии, организованной Сахаровским центром 12 апреля. В ней принимали участие социологи, исследователи молодежи, а также студенты, которые говорили от себя.

Зачем молодежь присоединилась к протестному движению?

Александра Архипова, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, член исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора»: Бытует мнение, что 26 марта на улице было много подростков. Это не совсем так. Точной цифры мы не знаем. Из числа задержанных, по статистике ОВД-Инфо на 28 марта, несовершеннолетних оказалось 46 из 1031 – около 5%. Важнее другое: в течение как минимум последнего года на митингах разной направленности увеличивается количество студентов и школьников. Ощущение, что подростков было очень много, возникло благодаря «сильным высказываниям». Изучая митинги, мы считаем таковыми то, что содержит знак протеста: шарик, ленточку, плакат, растяжку, речевку, акциональное действие, перформанс. Человек может просто участвовать в протестных митингах, а может делать сильные высказывания. Таких людей мы замечаем чаще. Подростки любят ходить группами. И дальше мы видим, как группа подростков делает сильные высказывания. В результате они чаще попадаются нам на глаза, привлекают внимание и хорошо запоминаются. Возникает ощущение, что их было много. В Петербурге у нас база из более чем 300 фотографий с сильными высказываниями с митинга, там только 8% молодежи с плакатами и другими протестными знаками. Это не очень много, но они запоминаются.

Елена Югай, карамзинский стипендиант Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС, член исследовательской группы «Мониторинг актуального фольклора»: В группе подростков на митинге, как правило, есть 1–2 человека, подписанных на блок Навального – активисты. Остальные пришли за компанию, но отлично разбираются в повестке митинга.

Александра Архипова: И нынешнюю волну протестов не надо трактовать буквально как бунт детей против родителей. Вот чудесное интервью, записанное Леной Югай:

– Отец поддерживает меня. – А сам он ходит на митинги? – Ну, нет. Он уже не в том возрасте. – А сколько ему? – Будет 42.

Еще один мальчик рассказывал, что отца на работе прессуют за политические репосты сына во ВКонтакте.