17:54

Генпрокуратура признала нежелательной организацией движение «Открытая Россия» Михаила Ходорковского. Об этом «Интерфаксу» сообщил начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Нежелательным признали также «Институт современной России».

Это объяснили тем, что эти организации «осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

«Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства», – заявили в Генпрокуратуре.

На момент написания новости сайт «Открытой России» был недоступен.

https://twitter.com/openrussia_org/status/857249857391800320

«“Открытая Россия”, которую вы сейчас читаете, является чисто российской организацией и потому нежелательной быть признана никак не может», – сказано на сайте организации.

«Открытая Россия» планировала провести акции «Надоел» в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Участники акции планировали передать заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой завершить свою политическую карьеру и не избираться на выборах 2018 года. По данным на 20 апреля, ее согласовали в 11 городах, разрешения не получили,в частности, организаторы акций в Москве и Санкт-Петербурге.

Закон о нежелательных организациях приняли в 2015 году. До этого нежелательными признали семь зарубежных организаций, в том числе «Открытое общество» Джорджа Сороса и американский «Национальный фонд в поддержку демократии». Решение Генпрокуратуры означает заморозку счетов организаций и закрытие подразделений в России. За сотрудничество с нежелательными организациями предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.