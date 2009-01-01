18:25

Следственный комитет закончил расследование уголовных дел в отношении Юрия Кулия и Александра Шпакова, обвиняемых в нападении на представителей властей на акции протеста 26 марта в Москве. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на их адвокатов.

По словам защитника Кулия Алексея Липцера, предварительное следствие завершено на прошлой неделе, и дело передано в прокуратуру. Теперь защита ожидает, когда будет назначено судебное заседание. Представляющий интересы Шпакова адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин рассказал, что предварительное следствие закончилось, теперь защита будет знакомиться с материалами дела.

Полиция 13 апреля задержала Кулия, Шпакова и еще двух фигурантов дела о митинге «Он нам не Димон» 26 марта – Станислава Зимовца и Андрея Косых. В отношении всех четверых возбуждены дела по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и применении насилия по отношению к представителю власти.

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Как рассказал 14 апреля Липцер, на митинге Кулий не нападал на полицейского, а пытался разнять омоновца и пожилого человека, которого задерживали. Между тем омоновец утверждает, что Кулий «схватил его за руку и тем самым причинил ему боль».

Что касается Шпакова, следователи считают, что он напал на полицейского и нанес ему «не менее двух ударов кулаком руки в левую часть лица». «Открытая Россия» обратила внимание, что пострадавший сотрудник МВД – Валерий Гоников – был потерпевшим и по «болотному делу» 2012 года.

Заметка дополняется.