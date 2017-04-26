18:18

Основатель движения «Открытая Россия», признанного нежелательной организацией, Михаил Ходорковский прокомментировал решение Генпрокуратуры.

https://twitter.com/mich261213/status/857251509695905792

Речь идет о том, что в списке Генпрокуратуры находятся организации из Великобритании и США, а не российская.

Координатор правозащитного проекта «Открытой России» Мария Баронова сообщила «Медузе», что, согласно российским законам, движение не должно регистрироваться как юридическое лицо, а значит его нельзя признать нежелательным или закрыть. Она пообещала подать в суд на Генпрокуратуру.

«Мы общественное объединение, и у нас нет никаких счетов, на которые мы могли бы получать пожертвования и которые можно было бы заблокировать», – сказала Баронова «Новой газете».

По данным Генпрокуратуры, деятельность британской организации «направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства». При этом в «Открытой России» заявили, что они «чисто российская организация», и поэтому не могут быть признаны нежелательной.

Ходорковской говорил об акции «Надоел», которую планирует провести «Открытая Россия». Участники акции планируют передать заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой завершить свою политическую карьеру.

Закон о нежелательных в России зарубежных организациях приняли в 2015 году. Признание организации нежелательной означает заморозку счетов и закрытие отделений в России. За сотрудничество с такой организаций предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.