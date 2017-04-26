18:36

Летевший в Сирию военный самолет Ту-154 разбился из-за перегрузки. К такому выводы пришли специалисты, участвующие в расследовании катастрофы, передает «Газета.ру».

Изначально самолет взлетал с подмосковного аэродрома Чкаловский, его вес составлял 99,6 тонны, включая 24 тонны топлива. В Адлере в самолет дозаправили, в результате чего вес составил около 110 тонн вместо нормативных 98.

По информации издания, экипаж не знал о перегрузке. «Если бы командир экипажа знал о превышении нормативного взлетного веса более чем на 10 тонн, он или отказался бы от полета, или взлетал бы с учетом, что самолет перегружен», – отмечает «Газета.ру».

«Возможно, в самолет поместили что-то сравнительно небольшое по объему, но значительное по своему удельному весу», – пишет издание.

Эксперты также объяснили последние действия экипажа тем, что летчики догадались: с самолетом что-то не так. Они попытались вернуться в Адлер и сесть на другую полосу, но им не хватило высоты. Дополнительную нагрузку на экипаж оказало темное время суток, из-за которого у пилотов не было «визуального представления» о близкой водной поверхности.

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В январе «Коммерсантъ» писал, что, по мнению экспертов, к крушению Ту-154 привела ошибка экипажа, но какая именно, не уточнялось. В конце марта газета сообщила, что пилот мог потерять ориентировку в пространстве из-за «иллюзорного восприятия действительности».