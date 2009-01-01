В США скончался режиссер фильма «Молчание ягнят» Джонатан Демме. Об этом сообщает The Variety.
Ему было 73 года. Причиной смерти стал рак.
Демме получил премию «Оскар» за фильм «Молчание ягнят».
Заметка дополняется.
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