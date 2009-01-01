18:48

В США скончался режиссер фильма «Молчание ягнят» Джонатан Демме. Об этом сообщает The Variety.

Ему было 73 года. Причиной смерти стал рак.

Демме получил премию «Оскар» за фильм «Молчание ягнят».

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