В апреле исполнилось 70 лет со дня британской операции в Гельголанде – островке в Северном море. Тогда, чтобы уничтожить бывшую морскую базу нацистов, там одновременно взорвали более 7 тысяч тонн боеприпасов. Это стало самым мощным искусственным неядерным взрывом в истории (около 3 килотонн в тротиловом эквиваленте). Среди жителей Гельголанда бытует мнение, что британцы хотели уничтожить остров полностью.

Остров в 70 километрах от побережья Германии невелик (его площадь – полтора километра). Но для обеих стран он приобрел символическое значение. В Первую и Вторую мировые войны Германия использовала его как одну из важнейших баз. Там базировались, в частности, немецкие подлодки – главный инструмент для нарушения коммуникаций союзников.