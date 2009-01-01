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За первый день продаж облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения Сбербанк получил заявок на 912 млн рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

В Сбербанке уточнили, что средний размер заявки составил 900 тысяч рублей, общее число желающих приобрести ОФЗ достигло примерно тысячи человек. При этом по условиям продажи «народных облигаций» минимальный объем покупки ценных бумаг ограничен 30 тысячами рублей, максимальный – 15 млн рублей.

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Ранее 26 апреля сообщалось, что одним из покупателей ОФЗ для населения стал президент Сбербанка Герман Греф. Однако в финансовой организации не уточнили, сколько именно он вложил в «народные облигации».

В Сбербанке отметили, что если текущий уровень спроса сохранится, ОФЗ объемом 7,5 млрд рублей будут размещены в течение месяца, а количество клиентов достигнет десятков тысяч.

Продажей «народных облигаций» занимается также «ВТБ 24»; утром за 15 минут реализации ОФЗ банк собрал 70 заявок.

Объем первого выпуска ОФЗ для населения составит 15 млрд рублей. Срок погашения облигаций – три года, ставка – от 7,5% до 10,5% годовых. Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в зависимости от спроса до конца года министерство может разместить еще один выпуск ОФЗ, также на 15 млрд рублей.