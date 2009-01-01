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Покупателем привилегированных акций ПАО «Транснефть» стали НПФ «Газфонд» совместно с УК «Газпромбанк» и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ). Об этом говорится в сообщении «Газфонда».

﻿«В рамках сделки компании договорились координировать свои действия, направленные на рост акционерной стоимости и обеспечение стабильной дивидендной доходности»,– говорится в сообщении.

В РКИФ «Коммерсанту» отметили, что фонд выступил в качестве миноритарного партнера.

«Инвестиции в одну из крупнейших инфраструктурных компаний России направлены на обеспечение высокой надежности и доходности вложений средств пенсионных накоплений», – отметил глава «Газфонда» Олег Бялошицкий.﻿

Сделку по продаже заключили в конце марта. Ее сумма составила около 170 млрд рублей. 71% акций продал UCP Ильи Щербовича.

Детали сделки в сообщении «Газфонда» не приводятся.

С марта 2016 года UCP судился с «Транснефтью» для увеличения дивидендов на привилегированные акции. В феврале 2017 года стороны урегулировали судебный спор, после чего фонд Щербовича отозвал иск к нефтяной компании.