Покупателем привилегированных акций ПАО «Транснефть» стали НПФ «Газфонд» совместно с УК «Газпромбанк» и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ). Об этом говорится в сообщении «Газфонда».
«В рамках сделки компании договорились координировать свои действия, направленные на рост акционерной стоимости и обеспечение стабильной дивидендной доходности»,– говорится в сообщении.
В РКИФ «Коммерсанту» отметили, что фонд выступил в качестве миноритарного партнера.
«Инвестиции в одну из крупнейших инфраструктурных компаний России направлены на обеспечение высокой надежности и доходности вложений средств пенсионных накоплений», – отметил глава «Газфонда» Олег Бялошицкий.
Сделку по продаже заключили в конце марта. Ее сумма составила около 170 млрд рублей. 71% акций продал UCP Ильи Щербовича.
Детали сделки в сообщении «Газфонда» не приводятся.
С марта 2016 года UCP судился с «Транснефтью» для увеличения дивидендов на привилегированные акции. В феврале 2017 года стороны урегулировали судебный спор, после чего фонд Щербовича отозвал иск к нефтяной компании.
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