Курс биткоина 26 апреля обновил исторический максимум, достигнув $1411. Об этом свидетельствуют данные Coindesk.
На 21:46 мск 26 апреля стоимость криптовалюты составляла $1299.
Рост курса биткоина произошел на фоне заявления о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пересматривает свое решение отказаться от первого в мире биржевого фонда (ETF) биткоинов.
Ранее биткоин установил исторический рекорд в марте, подскочив сразу более чем на $120 до $1327.
В течение месяца его стоимость постоянно увеличивалась. Это было связано, в частности, с тем, что в Японии криптовалюта стала официальным платежным средством.
Отметку в $1000 биткоин преодолел 2 января впервые с 2013 года.
Первая сделка с биткоином была заключена в 2009 года. В России первая сделка с использованием технологии блокчейн была совершена спустя семь лет. Ее заключили S7 Airlines и Альфа-банк.
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