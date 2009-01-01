26 апреля, 23:43

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут впервые встретиться в конце мая в одной из европейских стран. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в государственных структурах двух стран.

По их данным, встреча состоится еще до саммита «большой двадцатки», который пройдет в июле в Гамбурге.

Издание отмечает, что Трамп будет в Европе с 25 по 27 мая для участия в саммите НАТО в Брюсселе и встрече «большой семерки» в итальянской Таормине. Затем президент США поедет в одну из третьих стран, где и встретиться с российским коллегой.

По словам одного из источников газеты в госструктурах России, контакты между представителями Кремля и Белого дома о назначении даты и места встречи Путина и Трампа «ни разу не прерывались».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN высказал мнение, что Трамп согласен с необходимостью начать с Россией диалог.

В конце февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков говорил о подготовке встречи лидеров России и США. Он заметил, что дата и время пока не определены, этот вопрос, по словам чиновника, обсуждался на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. В Белом доме информацию Рябкова отвергли.

Владимир Путин и Дональд Трамп неоднократно связывались по телефону, в том числе и после теракта в петербургском метро 3 апреля, когда президент США выразил свои соболезнования российскому коллеге.