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После передачи в пользование Русской православной церкви (РПЦ) Исаакиевский собор получит статус патриаршего храма. Об этом РБК рассказала глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

По ее словам, придать храму особый статус планировали с самого начала.

﻿«[Поэтому] неслучайным было участие святейшего [в процессе передачи собора]; вполне естественно, что он обратился к губернатору, поддержав инициативу владыки Варсонофия», – отмечает игуменья.

По данным источников РБК, все ключевые решения в храме будет принимать патриарх, но к процессу управления может подключиться и епархия.

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Патриарший храм отличается от других тем, что при нем нет приходского совета. Это пояснил РБК протодиакон Андрей Кураев​. Кроме того, он отметил, что у Московского патриархата нет никаких правил финансирования патриарших храмов.

«Как пожелает патриарх, так и будет. Но в целом с точки зрения финансирования не бывает так, чтобы из центрального патриаршего бюджета шли деньги на содержание какого-либо храма. Оттуда деньги могут идти только на содержание патриарших дворцов-резиденций», – добавляет Кураев.

10 января губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ. Это решение повлекло за собой протесты местных жителей. Тогда же активисты подали иск с просьбой проверить законность передачи собора, но суд отказался его рассматривать.

Ожидается, что о передаче Исаакиевского собора в пользование РПЦ петербургские власти объявят 12 июля. До этого сообщалось, что у чиновников «есть желание» передать здание собора РПЦ к Пасхе.