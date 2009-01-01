Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о предполагаемой дате встречи Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в мае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Конкретных наработок по организации встречи президентов России и США пока нет, отметил Песков.
Ранее «Коммерсант» со ссылкой на источники в госструктурах России и США сообщил о том, что Путин и Трамп могут встретиться в конце мая до саммита «большой двадцатки», который состоится в июле в Гамбурге.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью CNN высказал мнение, что Трамп согласен с необходимостью начать с Россией диалог.
Владимир Путин и Дональд Трамп неоднократно связывались по телефону, в том числе и после теракта в петербургском метро 3 апреля, когда президент США выразил свои соболезнования российскому коллеге, но лично еще не встречались.
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