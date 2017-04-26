Власти США представили план налоговой реформы, которая подразумевает «крупнейшее сокращение налогов» в истории страны. Об этом на брифинге рассказали министр финансов США Стивен Мнучин и директор Национального экономического совета при Белом доме Гэри Кон.
Президент США Дональд Трамп предложил сократить ставку федерального налога на прибыль компаний с 35% до 15%.
Кроме того, по такой ставке будут платить партнерства, которые сейчас налогом не облагаются. Это позволит им избежать подоходного налога, который достигает 30%.
Также правительство Трампа предложило упростить процесс взимания подоходного налога. Количество ставок, которые применяются к доходу отдельного индивидуального налогоплательщика, сократят с семи до трех – 10, 25 и 35%.
Во время брифинга Мнучин отметил, что также будет понижен налог на зарубежную прибыль американских компаний. Размер налог министр финансов не назвал, но сказал, что эта ставка «позволит вернуть триллионы долларов» и даст возможность создания рабочих мест.
По словам Гэри Кона, власти введут нулевую ставку налога для первых $24 тысяч, которые будут зарабатывать семейные пары.
Также будут отменены налог на наследство и минимальный альтернативный налог.
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