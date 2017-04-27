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Разработчик военного беспилотного летательного аппарата (БЛА) казанское ОКБ имени Симонова обратилось в правительство с просьбой профинансировать гражданский вариант беспилотника «Альтаир». Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджер предприятия «Ростеха» и два человека, близких к Министерству обороны.

По данным представителя «Ростеха», во время разработки беспилотника «Альтаир» 2 млрд рублей, выделенных Минобороны, не хватило. Поэтому в ОКБ решили включить гражданскую версию системы в государственные программы для получения финансирования в размере 1,5–2 млрд рублей.

В ОКБ считают, что это позволит к 2019 году создать образец комплекса БЛА, а уже в 2020 году начать его запуск.

«Альтаир» планируется применять для мониторингов арктических районов.

В 2011 году ОКБ имени Симонова выиграло конкурс Минобороны на создание летательного аппарата массой до 5 тонн, отмечает издание.

В 2013 году был заключен контракт на проведение опытно-конструкторской работы, а в 2016 году «Альтаир» совершил свой первый полет. Позднее масса аппарата увеличилась до 7 тонн.

Предполагается, что беспилотник может находиться в полете до 48 часов, дальность связи его равна 450 километрам, а грузоподъемность – до 2 тонн.

В Министерстве промышленности и торговли отметили, что подобных обращений от ОКБ имени Симонова не было. В самом предприятии и в Минпромторге Татарстана информацию не прокомментировали.