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Гуманитарные поставки электроэнергии из России в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР) будут списывать на технологические потери Федеральной сетевой компании (ФСК), которая входит в «Россети». Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с пояснительной запиской Министерства энергетики России.

Схему компенсации за поставки электроэнергии в ЛНР утвердят на заочном заседании наблюдательного совета регулятора энергорынков «Совет рынка» 30 апреля. Эту информацию изданию подтвердили источник в Минэнерго и два источника в сетевом комплексе.

Рост потерь ФСК будет компенсироваться за счет повышающегося коэффициента в формуле расчета тарифа ФСК.

«Схема размоет поставки электроэнергии в ЛНР по всему российскому энергорынку. Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения»,– отмечает источник издания.

В документе сказано, что коэффициент «отражает соотношение потерь электроэнергии в сетях единой национальной энергетической сети в предшествующие два года».

Схема будет действовать с 30 апреля 2017 года и до 31 мая 2018 года.

В Минэнерго, ФСК и «Россетях» информацию не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки электричества в ЛНР «в рамках гуманитарной поддержки» после того, как электроснабжение региона прекратила Украина.

Киев объявил о прекращении электроснабжения неподконтрольных территорий Луганской области с полуночи 25 апреля. Директор Луганского энергетического объединения (ЛЭО) Владимир Грицай пояснял, что компания не получила оплату за электроэнергию.