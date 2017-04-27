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В концу 2017 года китайская компания Xiaomi планирует открыть около двадцати новых авторизованных магазинов в крупнейших городах России. Об этих планах «Ведомостям» рассказал старший вице-президент компании Ван Сян.

Открывать магазины будет компания Smart Orange – подразделение партнера Xiaomi в России RDC Group. На данный момент таких магазинов всего четыре – два в Москве и по одному в Санкт-Петербурге и во Владивостоке.

Xiaomi также ведет переговоры с крупными российскими сетями электроники о создании торговых точек shop-in-shop, то есть «магазин в магазине», отмечает Ван Сян.

Газета пишет, что Xiaomi стала одним из крупнейших поставщиков смартфонов на мировой рынок, благодаря тому что продавала свой товар исключительно через интернет. Но уже в 2016 году компания начала открывать первые магазины в Китае.

По словам Ван Сяна, он рассчитывает, что в 2017 году Xiaomi войдет в топ-5 производителей по количеству проданных в России смартфонов.

Xiaomi была основана в 2010 году как разработчик программного обеспечения для мобильных устройств с операционной системой Android. Впоследствии компания занялась выпуском собственных планшетов, ресиверов цифрового телевидения и телевизоров с возможностью выхода в интернет.