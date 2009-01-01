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Власти Венесуэлы решили запустить процедуру выхода из Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявила глава МИД страны Делси Родригес в эфире канала NTN24.

Такое решение было принято после встречи членов ОАГ в штаб-квартире в Вашингтоне, во время которой Постоянный совет проголосовал за проведение специальных мероприятий по оценке кризиса в Венесуэле.

По мнению Родригес, США пытаются вмешаться в политику Венесуэлы.

«Правительства выступают против боливарианской революции и против народа Венесуэлы. Страна не будет участвовать в том, что нарушает ее суверенитет», – отметила Родригес.

Выход из ОАГ займет два года, но, по словам Родригес, страна немедленно прекратит свое участие в деятельности организации.

По данным Associated Press, Венесуэла обязана выплатить ОАГ долг в размере $10,5 млн в связи с неуплатой ежегодных взносов.

Из ОАГ с момента ее основания не выходила еще ни одна страна.

В марте оппозиция объявила о начале кампании «по отстранению Мадуро», включающей в себя уличные митинги.

В середине января Мадуро ввел в стране экстренное экономическое положение на 60 дней из-за сокращения цен на нефть, которое снизило в 2015 году ВВП страны на 10%. В феврале власти подняли цены на бензин в стране в 60 раз, топливо подорожало впервые за 20 лет.

Ранее Верховный суд Венесуэлы отклонил принятый парламентом импичмент Мадуро, признав его «неконституционным».

В Организацию американских государств, помимо Венесуэлы, входят такие страны, как США, Бразилия, Мексика, Куба, Канада, Колумбия и другие.