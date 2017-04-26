Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не намерен выходить из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого Дома.
По данным агентства, президент США в телефонном разговоре с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето и премьер-министром Канады Джастином Трюдо обсудил вопросы продолжения сотрудничества.
«Президент Трамп согласился пока не прерывать соглашений NAFTA, и лидеры договорились немедленно приступить к переговорам на благо всех трех стран», – отмечается в заявлении Белого Дома.
Ранее газета Politico сообщала о том, что проект указа о выходе США из NAFTA находится на завершающей стадии и будет представлен уже в конце этой недели.
Выход из NAFTA был одним из пунктов предвыборной компании американского президента.
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