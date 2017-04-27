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Патриарх Кирилл лично согласовал передачу Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в пользование РПЦ с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в церковных кругах и еще двух, близких к Кремлю и РПЦ.

По данным РБК, согласие главы государства на передачу собора было получено в декабре 2016 года, при этом высокопоставленные чиновники в Кремле об этом не знали. После этого губернатор Петербурга Георгий Полтавченко изменил свое мнение насчет передачи Исаакия РПЦ – ранее он выступал против такого шага.

Как указывают собеседники РБК, в мае прошлого года Полтавченко в письме тогдашнему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву прокомментировал просьбу митрополита Санкт-Петербургского Варсонофия посодействовать в передаче РПЦ Исаакиевского собора, собора Спаса на Крови и других объектов.

Полтавченко указал, что «передача соборов в безвозмездное пользование епархии приведет к фактической ликвидации одного из самых востребованных и посещаемых музеев Санкт-Петербурга». Губернатор также отметил, что в случае передачи соборов будут нарушены права граждан и приоритет прав человека по отношению к правам религиозной организации.

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Ранее официально не сообщалось, что Путин обсуждал с главой РПЦ вопрос о передаче собора. Более того, в феврале кремлевские источники «Дождя», РБК, «Интерфакса» и «Ведомостей» утверждали, что Полтавченко одобрил передачу Исаакиевского собора церкви в обход Путина, не согласовав с ним такой шаг.

О будущем переходе собора в пользование РПЦ Полтавченко в итоге объявил 10 января. Это решение вызвало массовые протесты петербуржцев. Ожидается, что датой передачи станет 12 июля, ранее сообщалось, что у чиновников «есть желание» передать здание церкви к Пасхе.

Ранее 27 апреля глава юридического отдела Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) рассказала, что после перехода Исаакиевского собора РПЦ он получит статус патриаршего храма. Это означает, что ключевые решения в соборе будет принимать глава РПЦ.