Кажется, в актуальный политический словарь пора возвращать подзабытое слово «опала» – сейчас нет более точного термина, который описывал бы состояние премьер-министра Дмитрия Медведева. Нельзя сказать, что расследование Навального и сопутствующие ему обстоятельства как-то изменили положение Медведева во власти; скорее, скандал высветил то, что раньше не бросалось в глаза. Медведев одинок – публичных союзников и друзей во власти и около у него нет. Медведев уязвим – сейчас вообще кажется, что он единственный российский чиновник, критика которого легко конвертируется в массовые уличные акции и массовое недовольство как таковое. Медведев – не та фигура, на которую можно делать серьезные политические ставки, тем более что их никто и не делает. Когда речь заходит о самых влиятельных людях путинской системы, имя формально второго человека во власти не приходит в голову никому. Сечин, Шойгу, Собянин, даже Володин – имен, которые сегодня значат больше, чем имя Медведева, наберется добрый десяток. Медведев существует в вакууме – политическом, аппаратном, медийном.
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