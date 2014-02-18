15:21

Московский городской суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего руководителя Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дениса Сугробова. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд также лишил Сугробова звания генерал-лейтенанта и возможности занимать посты в правоохранительных органах на протяжении пяти лет. Адвокат Сугробова заявил, что приговор будет обжалован.

Якобы выпрыгнувший из окна СК Борис Колесников признан виновным, а дело в его отношении прекращено в связи со смертью. Экс-начальника управления «Б» МВД Салавата Муллаярова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Другой фигурант дела Иван Косоуров получил 19 лет лишения свободы, Виталий Чередниченко и Евгений Шерманов по 18 лет; Сергей Борисовский, Сергей Пономарей и Андрей Назаров – 17 лет. Наименьший срок (4 года) получил бизнесмен Игорь Скакунов.

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Прокуратура в декабре 2016 года запросила для Сугробова 22 года заключения в колонии строгого режима. Других фигурантов дела обвинение просило приговорить к лишению свободы на срок от пяти до 22 лет.

Уголовное дело в отношении Сугробова было открыто в феврале 2014 года, расследование в отношении генерала завершилось в мае 2015 года. Сугробова и других фигурантов обвинили в превышении должностных полномочий, провокации взятки, организации и/или участии в преступном сообществе. По версии следствия, сотрудники ГУЭБиПК совершили по меньшей мере 10 тяжких преступлений, в том числе пытались спровоцировать на получение взятки сотрудника ФСБ.

Сугробов свою вину отрицал. По его мнению, дело против него – попытка «развалить» ГУЭБиПК. Как предполагали источники «Росбалта», уголовные дела и отставки в ГУЭБиПК связаны с «войной» между антикоррупционным и следственным управлениями МВД и роли в этой «войне» ФСБ.

Бывший заместитель Сугробова Борис Колесников в июне 2014 года якобы покончил с собой во время допроса в Следственном комитете. Однако дело против него не закрыли и весной 2015 года предъявили окончательное обвинение. Позднее прокурор попросил признать Колесникова виновным и в связи с его смертью прекратить открытое против него дело.

Всего в «деле Сугробова» десять обвиняемых. Потерпевшими признаны 30 человек, в числе которых высокопоставленные госслужащие и крупные предприниматели. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявляла, что среди потерпевших, в частности, главный врач центральной клинической больницы управления делами президента РФ, председатель правления компании Nanotec-Industries и глава администрации Смоленска.