13:30

Банк России на заседании 28 апреля уменьшил ключевую ставку до 9,25% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе российского регулятора.

Таким образом, ставка снижена второй раз с начала текущего года. Первый раз она была понижена с 10% до 9,75% годовых в конце марта на фоне активного замедления инфляции и восстановления экономической активности.

Принимая решение снизить ставку, регулятор исходил в том числе из динамики инфляции, годовой показатель которой, отметил ЦБ, приблизился к целевому. К 24 апреля годовая инфляция составила 4,2–4,3%, ЦБ уточнил, что «инфляция остается на траектории снижения к целевому уровню 4% до конца 2017 года».

Также Банк России учитывал экономическую активность, в которой регулятор отметил «восстановительные процессы». ЦБ ожидает роста ВВП в 2017–2019 годах «даже в условиях консервативного сценария динамики цен на нефть».

Действия Центробанка подтвердили прогнозы большинства аналитиков, которые ожидали сокращения ставки на 0,25 или 0,5 процентного пункта.

«Мы полагаем, что Банк России предпочтет более мягкий вариант. Однако если в ближайшие месяцы инфляционная динамика и курс рубля продолжат благоприятствовать более решительным действиям, то ЦБ может перейти к шагу в 50 базисных пунктов (вероятно, уже в июне)», – отмечали специалисты Sberbank CIB.

Кроме того, 20 апреля глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что допускает возможность понижения ставки на заседании 28 апреля. Она добавила, что в ЦБ видят возможность опускать ставку и во втором квартале 2017 года, если позитивные тенденции в экономике сохранятся.

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович накануне заседания ЦБ говорил, что снижение ключевой ставки постепенно приведет рубль к равновесию, и ситуация с курсом «будет выправляться». В свою очередь, аналитики указывали, что регулятор корректирует ставку, чтобы уменьшить привлекательность сделок carry trade (заимствование в валюте с низкими процентными ставками и вложение в валюту с высокими).