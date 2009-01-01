В Госдуму внесли законопроект, обязывающий операторов связи проверять достоверность данных, которые им предоставляет клиент при оформлении сим-карты. Документ размещен в базе нижней палаты парламента.
Операторов обяжут проверять данные клиентов через государственные сервисы, в частности, через портал госуслуг. Также в инициативе предлагается обязать юридических лиц, которые закупают сим-карты для своих сотрудников, предоставлять персональные данные каждого получившего карту.
Запрет на свободную передачу сим-карт, оформленных на юридических лиц, приведет к запрету на продажу мобильных номеров на вокзалах, в переходах станций метро и т.п. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что свободная продажа сим-карт угрожает безопасности населению страны.
Авторы законопроекта – сенаторы и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В январе «Коммерсантъ» узнал о разработке поправок к закону «О связи», которые обяжут создателей мессенджеров идентифицировать пользователей.
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