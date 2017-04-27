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Премьер-министр России Дмитрий Медведев серьезно обеспокоен своим политическим будущим на фоне резкого падения рейтингов и массовых протестов, связанных с расследованием Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом Bloomberg сообщили два источника, близкие к главе правительства.

Еще два собеседника агентства, близкие к Кремлю, считают, что позиция Медведева будет все более неустойчивой по мере приближения президентских выборов 2018 года. Как указывает Bloomberg, сомнительно, что при текущих обстоятельствах премьер-министр сможет принять в них участие.

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Как говорят источники Bloomberg, многотысячные антикоррупционные митинги в российских городах «стали неприятным сюрпризом» для президента РФ Владимира Путина. При этом избавиться от непопулярного премьера стало бы для Путина легким выходом из положения, особенно учитывая по-прежнему высокий рейтинг главы государства среди населения.

В то же время, как отметил политолог Глеб Павловский, Путин не может уволить Медведева, «не сделав подарок Навальному». Такой шаг фактически одобрит действия противников самого президента.

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26 апреля «Левада-центр» представил результаты опроса, который показал, что 45% россиян поддерживают в той или иной степени отставку Медведева. Также резко сократилось доверие респондентов к премьер-министру: если в мае 2016 года ему «полностью доверяли» 14% жителей РФ, то в апреле 2017 года – только 3%. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сочла опрос политическим заказом. В ответ директор «Левада-центра» Лев Гудков пояснил, что опрос сотрудники организации «проводили за свой счет в порядке собственной инициативы». Между тем в Кремле объяснили снижение рейтинга Медведева тем, что работа правительства «сложна».

Отношение россиян к Медведеву ухудшилось после расследования ФБК о «тайной империи» премьера. Как утверждают в ФБК, Медведев организовал «преступную схему» с участием некоммерческих фондов, при помощи которой приобрел яхты, виноградники, усадьбы и земли в России и за рубежом на «взятки олигархов и кредиты госбанков». Сам премьер назвал расследование ФБК «чушью и бумажками», а Тимакова заявляла, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа».