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Прокурор по делу ловца покемонов в храме Руслана Соколовского запросила для него три с половиной года колонии. Об этом сообщает «Медиазона».

Как передает «Комсомольская правда», прокурор на заседании заявила, что«условный срок лишь породит ощущение безнаказанности». По словам обвинителя, оштрафовать Соколовского тоже нельзя, поскольку у него нет работы, а «заработок в интернете нельзя квалифицировать как официальный».

Прокурор добавила, что действия блогера были направлены «против основ конституционных прав», а значит были «опасными».

https://twitter.com/pchikov/status/857854735407357952

Судебный процесс над Соколовским начался 13 марта. Его обвиняют в возбуждении ненависти по религиозному признаку (часть 1 статьи 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК). При обыске у него обнаружили «шпионскую» ручку и на основании этого возбудили еще одно уголовное дело «о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

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Блогер не признал вину, а ручка, по его словам, принадлежит не ему, а его другу. В первый день судебного разбирательства Соколовский извинился перед теми, кого он оскорбил своими видеороликами и подчеркнул, что он не хотел никого обидеть.

«Все мои ролики полемические и просветительские, и я переходил черту только из юношеского максимализм. Я не экстремист, я не националист, я с 15 лет космополит и лишь говорю, что религии не нужны, они устарели как институт», – объяснил он в суде.

В защиту Соколовского выступил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, он отметил, что блогер «человек недоучившийся». Ройзман также добавил, что «бог поругаем не бывает. Невозможно оскорбить бога».

На оскорбленные чувства пожаловались церковнослужители и верующие. «Он сравнил Христа с покемоном… На патриарха… У меня внутренний плач был», – рассказал на заседании работник храма Большой Златоуст Андрей Шипинцев.

В Российской православной церкви отказались просить суд о снисхождении к Соколовскому. «Мы выступаем за перевоспитание. В результате чего оно будет достигнуто, нам не принципиально», – заявили в РПЦ. Адвокат Соколовского также обратился к патриарху Кириллу с просьбой высказаться по поводу ролика Соколовского «Патриарх Кирилл, ты п …».

Блогера задержали в сентябре 2016 года после того, как он опубликовал видеозапись, на которой он ловит покемонов через приложение Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Соколовский пояснял, что решил записать такой ролик после того, как на одном из телеканалов услышал, что за ловлю покемонов в храме якобы грозит уголовная ответственность.