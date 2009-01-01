Налоговая реформа – одно из ключевых перевыборных обязательств Дональда Трампа. В ходе своей кампании он постоянно говорил о том, что высокое налоговое давление на бизнес подавляет частную инициативу и замедляет экономический рост, а налоговые правила в Америке стали настолько сложными и запутанными, что даже люди с высшим образованием не в состоянии заполнить декларации самостоятельно. В субботу исполняется сто дней со дня инаугурации, и Трамп успел объявить свои налоговые предложения, которые в полной мере соответствуют тем обещаниям, которые он давал.

Налоги для Дональда Трампа, который сам на протяжении десятков лет занимался бизнесом, – вещь хорошо понятная. Его подход к налоговой реформе носит вполне идеологический характер: президент уверен, что снижение налогового давления на граждан и бизнес неизбежно должно привести к ускорению экономического роста. При этом его предложения не менее радикальны, чем налоговые реформы президента Рейгана, который решительно атаковал налоговые льготы и выровнял налоговую нагрузку на различные сектора экономики. Стремится ли Трамп сделать тоже самое? Ответ на этот вопрос пока не очевиден. Президентские предложения сейчас больше похоже на наброски – многие детали еще предстоит уточнять и фиксировать в тексте закона. Пока же все налоговые инициативы Трампа умещаются на одной странице. Впрочем, похоже, что неспособность переводить идеи в тексты законов является характерной чертой нынешней администрации Белого дома (в значительной мере это может быть связано с тем, что пока Трамп провел лишь около 10% на должности в своей администрации).