12:17

Космический корабль «Кассини» успешно прошел между Сатурном и его кольцами. Об этом сообщает NASA.

Сейчас «Кассини» отправляет на Землю собранные им данные.

«Ни один космический корабль не был так близок к Сатурну. Мы могли только предполагать, на что будет похоже пространство между кольцами и Сатурном, основываясь на нашем опыте наблюдения за другими кольцами планеты», – рассказал менеджер проекта «Кассини» Эрл Куайз.

https://twitter.com/CassiniSaturn/status/857518107073536001

Пространство между кольцами и Сатурном составляет приблизительно 2 тысячи километров. «Кассини» пролетел через эту область на скорости 124 тысячи километров в час.

В следующий раз космический корабль пролетит через это пространство 2 мая. Всего он совершит 22 полета между Сатурном и кольцами.

«Кассини» запустили в 1997 году, к Сатурну он прилетел в 2004 году. Его миссия завершится в сентябре 2017 года.