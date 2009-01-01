Космический корабль «Кассини» успешно прошел между Сатурном и его кольцами. Об этом сообщает NASA.
Сейчас «Кассини» отправляет на Землю собранные им данные.
«Ни один космический корабль не был так близок к Сатурну. Мы могли только предполагать, на что будет похоже пространство между кольцами и Сатурном, основываясь на нашем опыте наблюдения за другими кольцами планеты», – рассказал менеджер проекта «Кассини» Эрл Куайз.
https://twitter.com/CassiniSaturn/status/857518107073536001
Пространство между кольцами и Сатурном составляет приблизительно 2 тысячи километров. «Кассини» пролетел через эту область на скорости 124 тысячи километров в час.
В следующий раз космический корабль пролетит через это пространство 2 мая. Всего он совершит 22 полета между Сатурном и кольцами.
«Кассини» запустили в 1997 году, к Сатурну он прилетел в 2004 году. Его миссия завершится в сентябре 2017 года.
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