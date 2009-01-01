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В Следственном комитете России отвергли сообщения о том, что причиной крушения Ту-154 в Сочи стал перегруз самолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Эти сообщения не соответствуют «установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела», сказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Она добавила, что окончательное решение по делу будет принято после проведения летно-технических экспертиз.

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О том, что летевший в Сирию военный самолет Ту-154 разбился из-за перегруза 26 апреля сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на специалистов, участвующих в расследовании катастрофы.

Как отмечало издание, когда самолет взлетал с аэродрома Чкаловский, его вес составлял 99,6 тонны. В Адлере самолет дозаправили, после чего он стал весить около 110 тонн вместо нормативных 98. При этом, по данным «Газеты.Ru», экипаж не знал о перегрузе.

В январе «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов писал, что к крушению Ту-154 привела ошибка экипажа, какая именно, не уточнялось. Как сообщала газета конце марта, пилот мог потерять ориентировку в пространстве из-за «иллюзорного восприятия действительности».

Самолет Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря 2016 года. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова. Все они летели в Сирию.