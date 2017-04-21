Ответственность за теракт в петербургском метро взяла на себя неизвестная доселе группировка «Катибат аль-Имам Шамиль» («Батальон Имама Шамиля»), связанная, однако, со всем известной «Аль-Каидой». Получается, что глобальная террористическая структура после долгого перерыва вновь начала действовать на территории России. СМИ подали эту информацию именно так.

«Катибат аль-Имам Шамиль» уверяет, что Акбаржон Джалилов, который, по версии силовиков, привел в действие взрывное устройство в метро, выполнял личное указание лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири. В этом же заявлении объясняется и название группировки – в честь Шамиля Басаева, подорванного российскими спецслужбами в Ингушетии в 2006 году.

Теракт в Петербурге породил много конспирологических теорий, начиная с версии о том, что силовики насильно вывезли заказчика Акрама Азимова из Киргизии в Россию, а потом инсценировали его задержание, и заканчивая комментариями в старинном жанре «ФСБ взрывает Россию». Одна из причин распространения этих версий – то, что ответственность за теракт долго никто на себя не брал, а взял в итоге никому не известный батальон. Высока вероятность того, что заявление «Батальона Имама Шамиля» – фейк. Кому и зачем он нужен?